Елизавета Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Никифорович
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.12.1895 ст.
Сын: Василий Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Никифорович
Афанасьевская церковь 31.12.1895 Калихновщины Василий Андреевич Калихновщины отец крестьянин Андрей Никифорович Калихновщины мать жена Елизавета Петровна Чермы крестьянин Илья Антонович Калихновщ... Показать все
Смерть
Неизвестно