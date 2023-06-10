Елизавета Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елизавета Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1879 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Никифорович

Место жительства
Неизвестно
Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Рождение ребёнка
31.12.1895 ст.

Сын: Василий Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Никифорович

Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Афанасьевская церковь 31.12.1895 Калихновщины Василий Андреевич Калихновщины отец крестьянин Андрей Никифорович Калихновщины мать жена Елизавета Петровна Чермы крестьянин Илья Антонович Калихновщ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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