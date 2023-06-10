Василий Андреевич
Место рождения
Дата рождения31.12.1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1895 ст.
Отец: Андрей Никифорович
Мать: Елизавета Петровна
Афанасьевская церковь 31.12.1895 Калихновщины Василий Андреевич Калихновщины отец крестьянин Андрей Никифорович Калихновщины мать жена Елизавета Петровна Чермы крестьянин Илья Антонович Калихновщ... Показать все
Восприемник
05.06.1902 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 05.06.1902 Чермы Зинаида Ивановна Чермы отец запасной рядовой Иван Макеевич Чермы мать жена Евдокия Ивановна Калихновщины крестьянин Василий Андреевич Задубье жена Евдокия Ива... Показать все
Смерть
Неизвестно