Андрей Никифорович
Место рождения
Дата рожденияДо 1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1879 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елизавета Петровна
Рождение ребёнка
31.12.1895 ст.
Сын: Василий Андреевич
Мать ребёнка: Елизавета Петровна
Афанасьевская церковь 31.12.1895 Калихновщины Василий Андреевич Калихновщины отец крестьянин Андрей Никифорович Калихновщины мать жена Елизавета Петровна Чермы крестьянин Илья Антонович Калихновщ... Показать все
Смерть
Неизвестно