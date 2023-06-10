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Андрей Никифорович

Место рождения

Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд

Дата рождения

До 1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1879 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елизавета Петровна

Рождение ребёнка
31.12.1895 ст.

Сын: Василий Андреевич

Мать ребёнка: Елизавета Петровна

Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Афанасьевская церковь 31.12.1895 Калихновщины Василий Андреевич Калихновщины отец крестьянин Андрей Никифорович Калихновщины мать жена Елизавета Петровна Чермы крестьянин Илья Антонович Калихновщ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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