Петрова (Горова) Елизавета Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Горова) Елизавета Александровна

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Место рождения

д.Горелово Красносельского р-на, Ленинградской обл.

Дата рождения

22.04.1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

Около 1907 г.р.

Дети

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Добавил:

EE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1933

Отец: Горов Александр Федорович

Мать: Горова (Еремеева) Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
01.10.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.09.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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