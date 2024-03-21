Петрова (Горова) Елизавета Александровна
Место рожденияд.Горелово Красносельского р-на, Ленинградской обл.
Дата рождения22.04.1933
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1933
Рождение ребёнка
01.10.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.09.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно