Горова (Еремеева) Мария Яковлевна
Место рожденияРИ, Санкт-Петербург
Дата рожденияОколо 1907
Дата смерти1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1907
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горов Александр Федорович
Рождение ребёнка
22.04.1933
Дочь: Петрова (Горова) Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Горов Александр Федорович
Рождение ребёнка
06.04.1936
Дочь: Алексеева Антонина
Отец ребёнка: Горов Александр Федорович
Смерть
1942
Похороны
Неизвестно