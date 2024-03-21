Горова (Еремеева) Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорова (Еремеева) Мария Яковлевна

Горова (Еремеева) Мария Яковлевна

avatar

Место рождения

РИ, Санкт-Петербург

Дата рождения

Около 1907

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

EE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1907

Отец: Еремеев Яков Аристархович

Мать: Еремеева Евдокия Артемьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горов Александр Федорович

Рождение ребёнка
22.04.1933

Дочь: Петрова (Горова) Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Горов Александр Федорович

Рождение ребёнка
06.04.1936

Дочь: Алексеева Антонина

Отец ребёнка: Горов Александр Федорович

Смерть
1942
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.