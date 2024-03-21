Горов Александр Федорович
Место рожденияКалининская Обл., Каменский Р-Н, Г. Кувшиново, Д. Тарасково
Дата рождения1904
Дата смерти30.01.1945
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Горов Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горова (Еремеева) Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
22.04.1933
Дочь: Петрова (Горова) Елизавета Александровна
Мать ребёнка: Горова (Еремеева) Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
06.04.1936
Дочь: Алексеева Антонина
Мать ребёнка: Горова (Еремеева) Мария Яковлевна
Смерть
30.01.1945
Причина смерти: На войне