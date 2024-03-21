Горов Александр Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горов Александр Федорович

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Место рождения

Калининская Обл., Каменский Р-Н, Г. Кувшиново, Д. Тарасково

Дата рождения

1904

Дата смерти

30.01.1945

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1933 г.р.
1936 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

EE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Горов Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горова (Еремеева) Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
22.04.1933

Дочь: Петрова (Горова) Елизавета Александровна

Мать ребёнка: Горова (Еремеева) Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
06.04.1936

Дочь: Алексеева Антонина

Мать ребёнка: Горова (Еремеева) Мария Яковлевна

Смерть
30.01.1945
Причина смерти: На войне

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