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Захарий Никитин

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Место рождения

д.Коноплище ( Ташки ) Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1775 г.р.

Мать

Около 1775 г.р.

Жена

До 1792 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Никита Филимонов

Мать: Екатерина Елевфериева

д.Коноплище ( Ташки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
С 1806
Бракосочетание
09.09.1807

Жена: Анастасия Лукьянова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно
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