Захарий Никитин
Место рожденияд.Коноплище ( Ташки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Никита Филимонов
Мать: Екатерина Елевфериева
д.Коноплище ( Ташки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
С 1806
Бракосочетание
09.09.1807
Жена: Анастасия Лукьянова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно