Екатерина Елевфериева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Елевфериева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1775 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Сын: Захарий Никитин

Отец ребёнка: Никита Филимонов

д.Коноплище ( Ташки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.01.1797

Сын: Григорий Никитин

Отец ребёнка: Никита Филимонов

д.Ташки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1802

Сын: Семён Никитин

Отец ребёнка: Никита Филимонов

д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Филимонов

Смерть
Неизвестно
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