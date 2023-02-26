Екатерина Елевфериева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Сын: Захарий Никитин
Отец ребёнка: Никита Филимонов
д.Коноплище ( Ташки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.01.1797
Сын: Григорий Никитин
Отец ребёнка: Никита Филимонов
д.Ташки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1802
Сын: Семён Никитин
Отец ребёнка: Никита Филимонов
д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никита Филимонов
Смерть
Неизвестно