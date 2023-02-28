Ульяна Гаврииловна
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Гавриил Иванович
Мать: Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Агриппина Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Андреевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно