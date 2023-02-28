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Ульяна Гаврииловна

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Место рождения

Языково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Гавриил Иванович

Мать: Дарья Михайловна

Языково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Агриппина Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Андреевич

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Андреевич

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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