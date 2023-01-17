Дарья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Ульяна Гаврииловна
Отец ребёнка: Гавриил Иванович
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Евдокия Гаврииловна
Отец ребёнка: Гавриил Иванович
Рождение ребёнка
1759
Сын: Петр Гавриилович
Отец ребёнка: Гавриил Иванович
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Параскева Гаврииловна
Отец ребёнка: Гавриил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гавриил Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно