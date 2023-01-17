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Дарья Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Ульяна Гаврииловна

Отец ребёнка: Гавриил Иванович

Языково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Евдокия Гаврииловна

Отец ребёнка: Гавриил Иванович

Языково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Петр Гавриилович

Отец ребёнка: Гавриил Иванович

Языково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Параскева Гаврииловна

Отец ребёнка: Гавриил Иванович

Языково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гавриил Иванович

Место жительства
Неизвестно
Языково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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