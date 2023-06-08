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Собенников Евгений

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Место рождения

Братск, город Братск, Иркутская область

Дата рождения

16.11.1956

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1956

Отец: Собенников Михаил Никонович

Мать: (Адонина) Нина

Братск, город Братск, Иркутская область
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Братск, город Братск, Иркутская область
Current address:1
Место жительства
Неизвестно
Образование
С 01.09.1974 по 30.06.1979
Братск, город Братск, Иркутская область
Высшее, Иркутский политехнический институт
Бракосочетание
25.02.1978

Жена: Собенникова (Горбунова) Галина

Братск, город Братск, Иркутская область
Witnesses:Любочкин Александр, Грахова Наталия
Рождение ребёнка
25.05.1979

Дочь: Гультикова (Собенникова) Екатерина

Мать ребёнка: Собенникова (Горбунова) Галина

Братск, город Братск, Иркутская область
Работа или профессия
С 01.09.1979 по 30.06.1992
Братск, город Братск, Иркутская область
Преподаватель ВУЗа, доцент | БрГУ
Образование
С 01.09.1983 по 30.06.1986
Москва, город федерального значения Москва
Аспирантура МАДИ | Кандидат технических наук
Работа или профессия
С 25.12.1990 по 30.04.2015
Братск, город Братск, Иркутская область
Предприниматель, владелец и руководитель фирмы | ООО "Формула"
Работа или профессия
С 30.04.2015
Братск, город Братск, Иркутская область
Пенсионер | Current occupation:1

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