Собенников Евгений
Место рождения
Дата рождения16.11.1956
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1956
Отец: Собенников Михаил Никонович
Мать: (Адонина) Нина
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Current address:1
Место жительства
Неизвестно
Образование
С 01.09.1974 по 30.06.1979
Высшее, Иркутский политехнический институт
Бракосочетание
25.02.1978
Witnesses:Любочкин Александр, Грахова Наталия
Рождение ребёнка
25.05.1979
Дочь: Гультикова (Собенникова) Екатерина
Мать ребёнка: Собенникова (Горбунова) Галина
Работа или профессия
С 01.09.1979 по 30.06.1992
Преподаватель ВУЗа, доцент | БрГУ
Образование
С 01.09.1983 по 30.06.1986
Москва, город федерального значения Москва
Аспирантура МАДИ | Кандидат технических наук
Работа или профессия
С 25.12.1990 по 30.04.2015
Предприниматель, владелец и руководитель фирмы | ООО "Формула"
Работа или профессия
С 30.04.2015
Пенсионер | Current occupation:1