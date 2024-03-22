Гультикова (Собенникова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гультикова (Собенникова) Екатерина

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Место рождения

Братск, город Братск, Иркутская область

Дата рождения

25.05.1979

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1979

Отец: Собенников Евгений

Мать: Собенникова Галина

Братск, город Братск, Иркутская область
Бракосочетание
16.07.2004

Муж: Шаранда Денис

Братск, город Братск, Иркутская область
Рождение ребёнка
19.01.2005

Сын: Шаранда Данила

Отец ребёнка: Шаранда Денис

Братск, город Братск, Иркутская область
Развод
02.09.2011

Муж: Шаранда Денис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гультиков Константин

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
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