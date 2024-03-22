Гультикова (Собенникова) Екатерина
Место рождения
Дата рождения25.05.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1979
Отец: Собенников Евгений
Мать: Собенникова Галина
Бракосочетание
16.07.2004
Муж: Шаранда Денис
Рождение ребёнка
19.01.2005
Сын: Шаранда Данила
Отец ребёнка: Шаранда Денис
Развод
02.09.2011
Муж: Шаранда Денис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гультиков Константин
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно