Вязмитинова (Энгельгардт) Александра Николаевна 1767 — найти родственников по фамилии на Familio
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Вязмитинова (Энгельгардт) Александра Николаевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1767

умерла ?.07.1848, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Мать
Энгельгардт (Бутурлина) Надежда ПетровнаНеизвестно г.р.
Отец
Энгельгардт Николай Богданович1737 г.р.
Супруги
Вязмитинов Сергей Кузьмич07.10.1744 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Энгельгардт Николай Богданович

Мать: Энгельгардт (Бутурлина) Надежда Петровна

Бракосочетание
1786

Муж: Вязмитинов Сергей Кузьмич

Смерть
?.07.1848
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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