Вязмитинова (Энгельгардт) Александра Николаевна
женский, родилась 1767
умерла ?.07.1848, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
МатьЭнгельгардт (Бутурлина) Надежда ПетровнаНеизвестно г.р.
ОтецЭнгельгардт Николай Богданович1737 г.р.
Супруги
Вязмитинов Сергей Кузьмич07.10.1744 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Бракосочетание
1786
Смерть
?.07.1848
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург