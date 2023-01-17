Вязмитинов Сергей Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вязмитинов Сергей Кузьмич

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Место рождения

Рыльский уезд, Севская провинция, Белгородская губерния, Российская империя

Дата рождения

07.10.1744

Дата смерти

15.10.1819

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1767 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Рыльский уезд, Севская провинция, Белгородская губерния, Российская империя
Бракосочетание
1786

Жена: Вязмитинова Александра Николаевна

Смерть
15.10.1819
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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