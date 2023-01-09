Вязмитинов Сергей Кузьмич
мужской, родился 07.10.1744, Рыльский уезд, Севская провинция, Белгородская губерния, Российская империя
умер 15.10.1819, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Рыльский уезд, Севская провинция, Белгородская губерния, Российская империя
Бракосочетание
1786
Смерть
15.10.1819
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург