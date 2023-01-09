Вязмитинов Сергей Кузьмич 07.10.1744 — найти родственников по фамилии на Familio
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Вязмитинов Сергей Кузьмич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 07.10.1744, Рыльский уезд, Севская провинция, Белгородская губерния, Российская империя

умер 15.10.1819, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Супруги
Вязмитинова (Энгельгардт) Александра Николаевна1767 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Рыльский уезд, Севская провинция, Белгородская губерния, Российская империя

Бракосочетание
1786

Жена: Вязмитинова (Энгельгардт) Александра Николаевна

Смерть
15.10.1819
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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