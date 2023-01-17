Энгельгардт (Бутурлина) Надежда Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо ?.11.1785
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Наврозова Варвара Николаевна
Отец ребёнка: Энгельгардт Николай Богданович
Рождение ребёнка
10.02.1766
Сын: Энгельгардт Лёв Николаевич
Отец ребёнка: Энгельгардт Николай Богданович
Зайцево, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Вязмитинова Александра Николаевна
Отец ребёнка: Энгельгардт Николай Богданович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около ?.11.1785