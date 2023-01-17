Энгельгардт (Бутурлина) Надежда Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЭнгельгардт (Бутурлина) Надежда Петровна

Энгельгардт (Бутурлина) Надежда Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около ?.11.1785

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Наврозова Варвара Николаевна

Отец ребёнка: Энгельгардт Николай Богданович

Рождение ребёнка
10.02.1766

Сын: Энгельгардт Лёв Николаевич

Отец ребёнка: Энгельгардт Николай Богданович

Зайцево, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Вязмитинова Александра Николаевна

Отец ребёнка: Энгельгардт Николай Богданович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Энгельгардт Николай Богданович

Смерть
Около ?.11.1785
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close