Paddle Joseph Benjamin
Место рожденияMiddlesex, England
Дата рождения27.10.1860
Дата смерти29.06.1892
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Middlesex, England
Место жительства
1871
Edith St, St Leonard Shoreditch, London-Middlesex, England
Место жительства
1881
Бракосочетание
22.09.1882
Жена: Paddle Euphemia
Glasgow, Lanarkshire, Scotland, United Kingdom
Рождение ребёнка
28.10.1882
Сын: Paddle George
Мать ребёнка: Paddle Euphemia
Scotland
Смерть
29.06.1892
Glasgow, Scotland