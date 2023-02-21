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Paddle Joseph Benjamin

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Место рождения

Middlesex, England

Дата рождения

27.10.1860

Дата смерти

29.06.1892

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1862 г.р.

Дети

1882 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Middlesex, England
Место жительства
1871
Edith St, St Leonard Shoreditch, London-Middlesex, England
Место жительства
1881
Бракосочетание
22.09.1882

Жена: Paddle Euphemia

Glasgow, Lanarkshire, Scotland, United Kingdom
Рождение ребёнка
28.10.1882

Сын: Paddle George

Мать ребёнка: Paddle Euphemia

Scotland
Смерть
29.06.1892
Glasgow, Scotland
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