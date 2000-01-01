Paddle George
Место рожденияScotland
Дата рождения28.10.1882
Дата смерти07.05.1960
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1882
Отец: Paddle Joseph Benjamin
Мать: Paddle Euphemia
Scotland
Иммиграция
03.11.1923
New York, United States
Место жительства
1930
Brooklyn (Districts 0751-1000), Kings, New York, USA
Место жительства
1930
Эмиграция
Неизвестно
Southampton
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.05.1960
Brooklyn, Kings, New York, United States