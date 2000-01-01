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Paddle George

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Место рождения

Scotland

Дата рождения

28.10.1882

Дата смерти

07.05.1960

Пол

Мужской

Отец

1860 г.р.

Мать

1862 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1882

Отец: Paddle Joseph Benjamin

Мать: Paddle Euphemia

Scotland
Иммиграция
03.11.1923
New York, United States
Место жительства
1930
Brooklyn (Districts 0751-1000), Kings, New York, USA
Место жительства
1930
Эмиграция
Неизвестно
Southampton
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.05.1960
Brooklyn, Kings, New York, United States
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