Никифоров Киприян Никифорович
Место рождения
Дата рождения1738 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.03.1757 ст.
Сын: Никифоров Леонтий Киприянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1760 ст.
Сын: Никифоров Мартын Киприянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.06.1761 ст.
Дочь: Никифорова Агрипина Киприяновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно