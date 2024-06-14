Никифорова Агрипина Киприяновна 23.06.1761 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Никифорова Агрипина Киприяновна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

23.06.1761 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1761 ст.

Отец: Никифоров Киприян Никифорович

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
09.10.1784 ст.

Муж: Константинов Иван Лукьянович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.01.1786 ст.

Дочь: Константинова (Лукоянова) Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Константинов Иван Лукьянович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.05.1795 ст.

Дочь: Константинова (Лукоянова) Феодосия Ивановна

Отец ребёнка: Константинов Иван Лукьянович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1801 ст.

Сын: Константинов (Лукоянов) Поликарп Иванович

Отец ребёнка: Константинов Иван Лукьянович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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