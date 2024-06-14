Никифорова Агрипина Киприяновна
Место рождения
Дата рождения23.06.1761 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1761 ст.
Отец: Никифоров Киприян Никифорович
Мать: не указана
Бракосочетание
09.10.1784 ст.
Рождение ребёнка
27.01.1786 ст.
Дочь: Константинова (Лукоянова) Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Константинов Иван Лукьянович
Рождение ребёнка
29.05.1795 ст.
Дочь: Константинова (Лукоянова) Феодосия Ивановна
Отец ребёнка: Константинов Иван Лукьянович
Рождение ребёнка
1801 ст.
Сын: Константинов (Лукоянов) Поликарп Иванович
Отец ребёнка: Константинов Иван Лукьянович
Смерть
Неизвестно