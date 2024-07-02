Никифоров Мартын Киприянович 1760 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Никифоров Мартын Киприянович

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1760 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760 ст.

Отец: Никифоров Киприян Никифорович

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
29.10.1783 ст.

Жена: (Захарова) Татьяна Захаровна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.04.1787 ст.

Сын: Никифоров (Киприянов) Егор Мартынович

Мать ребёнка: (Захарова) Татьяна Захаровна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.09.1794 ст.

Дочь: Никифорова (Киприянова) Марфа Мартыновна

Мать ребёнка: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.09.1796 ст.

Дочь: Никифорова (Киприянова) Софья Мартыновна

Мать ребёнка: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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