Никифоров Мартын Киприянович
Место рождения
Дата рождения1760 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760 ст.
Отец: Никифоров Киприян Никифорович
Мать: не указана
Бракосочетание
29.10.1783 ст.
Рождение ребёнка
04.04.1787 ст.
Сын: Никифоров (Киприянов) Егор Мартынович
Мать ребёнка: (Захарова) Татьяна Захаровна
Рождение ребёнка
01.09.1794 ст.
Дочь: Никифорова (Киприянова) Марфа Мартыновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.09.1796 ст.
Дочь: Никифорова (Киприянова) Софья Мартыновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно