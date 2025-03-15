Анна Семёнова
женский, родилась 03.02.1844 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умерла Неизвестно
Мать(Незаконнорожденная) Матрона ЛарионоваОколо 1824 ст. г.р.
ОтецСемён ТерентьевС 1820 по 1823 ст. г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
03.02.1844 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
06.02.1844 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
крест. пом. не указан. безфамильные. мать указана как Матрена Иларионова.