Анна Семёнова 03.02.1844 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Анна Семёнова

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 03.02.1844 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умерла Неизвестно

Мать
(Незаконнорожденная) Матрона ЛарионоваОколо 1824 ст. г.р.
Отец
Семён ТерентьевС 1820 по 1823 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1844 ст.

Отец: Семён Терентьев

Мать: (Незаконнорожденная) Матрона Ларионова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

крест. пом. не указан. безфамильные. мать указана как Матрена Иларионова.

Крещение
06.02.1844 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

восприемники того ж сц. крест. Иван Яковлев и крест. жена Евдокия Афонасьева.

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.