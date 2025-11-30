(Незаконнорожденная) Матрона Ларионова
женский, родилась Около 1824 ст.
умерла Неизвестно
МатьЦыбакова Мария ЯковлеваОколо 1798 ст. г.р.
Супруги
Семён ТерентьевС 1820 по 1823 ст. г.р.
Дети
Анна Семёнова03.02.1844 ст. г.р.
(Герасимова) Анна Семёнова02.02.1846 ст. г.р.Показать еще 6
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Рождение
Около 1824 ст.
Отец: не указан
Мать: Цыбакова Мария Яковлева
Бракосочетание
30.01.1843 ст.
Муж: Семён Терентьев
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.02.1844 ст.
Дочь: Анна Семёнова
Отец ребёнка: Семён Терентьев
Рождение ребёнка
02.02.1846 ст.
Дочь: (Герасимова) Анна Семёнова
Отец ребёнка: Семён Терентьев
Рождение ребёнка
05.02.1847 ст.
Дочь: Агафья Семёнова
Отец ребёнка: Семён Терентьев
Рождение ребёнка
01.06.1848 ст.
Сын: Дионисий Семёнов
Отец ребёнка: Семён Терентьев
Рождение ребёнка
20.12.1851 ст.
Сын: Степан Семёнов
Отец ребёнка: Семён Терентьев
Рождение ребёнка
17.01.1854 ст.
Сын: Афанасий Семёнов
Отец ребёнка: Семён Терентьев
Рождение ребёнка
04.08.1855 ст.
Дочь: Наталья Семёнова
Отец ребёнка: Семён Терентьев
Новая Барангуловка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1858 ст.
Отец ребёнка: Семён Терентьев
Новая Барангуловка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Впервые встречается в МК о браке в 1843. Указан 18 лет. Незаконнорожденная, дочь сц. Тогустемира дворовой девицы Марии Цыбаковой: не найдена. Отчество указано при рождении дочери в 1844