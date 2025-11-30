(Незаконнорожденная) Матрона Ларионова Около 1824 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

(Незаконнорожденная) Матрона Ларионова

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась Около 1824 ст.

умерла Неизвестно

Мать
Цыбакова Мария ЯковлеваОколо 1798 ст. г.р.
Супруги
Семён ТерентьевС 1820 по 1823 ст. г.р.
Дети
Анна Семёнова03.02.1844 ст. г.р.
(Герасимова) Анна Семёнова02.02.1846 ст. г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1824 ст.

Отец: не указан

Мать: Цыбакова Мария Яковлева

Впервые встречается в МК о браке в 1843. Указан 18 лет. Незаконнорожденная, дочь сц. Тогустемира дворовой девицы Марии Цыбаковой: не найдена. Отчество указано при рождении дочери в 1844

Бракосочетание
30.01.1843 ст.

Муж: Семён Терентьев

Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

жених крест. Терентия умершего сын Симеон Терентьев перв. бр., 22 лет невеста девица Матрена незаконнорожденная дочь онаго ж сц. умершей дворовй девицы Марии Цыбаковой, перв. бр., 18 лет. Поручители: по женихе Игнатий (?) Иванов Черников, Иван Игнатьев по невесете Филипп Козмин и Евфимий Григорьев.

Рождение ребёнка
03.02.1844 ст.

Дочь: Анна Семёнова

Отец ребёнка: Семён Терентьев

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

крест. пом. не указан. безфамильные. мать указана как Матрена Иларионова.

Рождение ребёнка
02.02.1846 ст.

Дочь: (Герасимова) Анна Семёнова

Отец ребёнка: Семён Терентьев

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом. Черкесова кр. Симеон Терентьев Герасимов и з.ж. Матрона Иларионова фамилия Герасимов.

Рождение ребёнка
05.02.1847 ст.

Дочь: Агафья Семёнова

Отец ребёнка: Семён Терентьев

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом. Никифоров. крест. безфамильные.

Рождение ребёнка
01.06.1848 ст.

Сын: Дионисий Семёнов

Отец ребёнка: Семён Терентьев

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом. Никифоров. крест. безфамильные. мать указана как Матрена Егорова.

Рождение ребёнка
20.12.1851 ст.

Сын: Степан Семёнов

Отец ребёнка: Семён Терентьев

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом. Черкесов. крест. безфамильные. отец укзан как Симеон Гаврилов мать Атрена Иларионова

Рождение ребёнка
17.01.1854 ст.

Сын: Афанасий Семёнов

Отец ребёнка: Семён Терентьев

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

дер. Выселки. пом. Черкесов. крест. безфамильные.

Рождение ребёнка
04.08.1855 ст.

Дочь: Наталья Семёнова

Отец ребёнка: Семён Терентьев

Новая Барангуловка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

дер. Балангурка. пом. Черкесов. безфамильные.

Рождение ребёнка
Около 1858 ст.

Сын: Советов Фёдор Семёнов

Отец ребёнка: Семён Терентьев

Новая Барангуловка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

МК за 1858 не сохранились. В соседние годы не найден. Привязан к единственным подходящим родителям по фамилии и отчеству.

Смерть
Неизвестно

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