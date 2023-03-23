Чупин Петр Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1712
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712
Отец: Чупин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1748
Сын: Чупин Семен Петров
Мать ребёнка: Чупина Катерина Тихонова
Рождение ребёнка
Около 1754
Сын: Чупин Архип Петров
Мать ребёнка: Чупина Катерина Тихонова
Рождение ребёнка
С 1755 по 1759
Сын: Чупин Алексей Петров
Мать ребёнка: Чупина Катерина Тихонова
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Чупина Авдотья Петрова
Мать ребёнка: Чупина Катерина Тихонова
Усть-Чарыш, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Чупин Фотей Петров
Мать ребёнка: Чупина Катерина Тихонова
Рождение ребёнка
Около 1761
Мать ребёнка: Чупина Катерина Тихонова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чупина Пелагея Петрова
Мать ребёнка: Чупина Катерина Тихонова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чупина Дарья Петрова
Мать ребёнка: Чупина Катерина Тихонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чупина Катерина Тихонова
Смерть
Неизвестно