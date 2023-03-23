Чупин Петр Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чупин Петр Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1722 г.р.

Дети

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712

Отец: Чупин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Чупин Семен Петров

Мать ребёнка: Чупина Катерина Тихонова

Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Чупин Архип Петров

Мать ребёнка: Чупина Катерина Тихонова

Рождение ребёнка
С 1755 по 1759

Сын: Чупин Алексей Петров

Мать ребёнка: Чупина Катерина Тихонова

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Чупина Авдотья Петрова

Мать ребёнка: Чупина Катерина Тихонова

Усть-Чарыш, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Чупин Фотей Петров

Мать ребёнка: Чупина Катерина Тихонова

Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Чупин Кондратей Петров

Мать ребёнка: Чупина Катерина Тихонова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чупина Пелагея Петрова

Мать ребёнка: Чупина Катерина Тихонова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чупина Дарья Петрова

Мать ребёнка: Чупина Катерина Тихонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чупина Катерина Тихонова

Смерть
Неизвестно
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