Чупина (Земсова) Катерина Тихонова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1722
Отец: Земсов Тихон
Мать: не указана
По ревизии 1782 года "Взята Красноярской слободы в деревне Усть-Чарышской у крестьянина Тихона Земсова.
Рождение ребёнка
Около 1748
Сын: Чупин Семен Петров
Отец ребёнка: Чупин Петр Иванов
Рождение ребёнка
Около 1754
Сын: Чупин Архип Петров
Отец ребёнка: Чупин Петр Иванов
Рождение ребёнка
С 1755 по 1759
Сын: Чупин Алексей Петров
Отец ребёнка: Чупин Петр Иванов
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Чупина Авдотья Петрова
Отец ребёнка: Чупин Петр Иванов
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Чупин Фотей Петров
Отец ребёнка: Чупин Петр Иванов
Рождение ребёнка
Около 1761
Отец ребёнка: Чупин Петр Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чупина Пелагея Петрова
Отец ребёнка: Чупин Петр Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чупина Дарья Петрова
Отец ребёнка: Чупин Петр Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чупин Петр Иванов
Смерть
Неизвестно