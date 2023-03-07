Чупина (Земсова) Катерина Тихонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧупина (Земсова) Катерина Тихонова

Чупина (Земсова) Катерина Тихонова

avatar

Место рождения

Усть-Чарыш, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1712 г.р.

Дети

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: Земсов Тихон

Мать: не указана

Усть-Чарыш, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
По ревизии 1782 года "Взята Красноярской слободы в деревне Усть-Чарышской у крестьянина Тихона Земсова.
Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Чупин Семен Петров

Отец ребёнка: Чупин Петр Иванов

Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Чупин Архип Петров

Отец ребёнка: Чупин Петр Иванов

Рождение ребёнка
С 1755 по 1759

Сын: Чупин Алексей Петров

Отец ребёнка: Чупин Петр Иванов

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Чупина Авдотья Петрова

Отец ребёнка: Чупин Петр Иванов

Усть-Чарыш, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Чупин Фотей Петров

Отец ребёнка: Чупин Петр Иванов

Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Чупин Кондратей Петров

Отец ребёнка: Чупин Петр Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чупина Пелагея Петрова

Отец ребёнка: Чупин Петр Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чупина Дарья Петрова

Отец ребёнка: Чупин Петр Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чупин Петр Иванов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close