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Зубков Филипп Захарович

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Место рождения

Село Акатная Маза , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Акатная Маза , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Вера Филипповна

Мать ребёнка: Зубкова Степанида Онисимовна

Село Акатная Маза , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
07.?.1908

Жена: Зубкова Александра Николаевна

Рождение ребёнка
04.11.1909

Сын: Зубков Михаил Филиппович

Мать ребёнка: Зубкова Александра Николаевна

Село Акатная Маза , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубкова Степанида Онисимовна

Работа или профессия
Неизвестно
Урядник 21ого участка 3его стана Хвалынского уезда
Военная служба
Неизвестно
Старший писарь старшего разряда в Восточной горной батареи
Смерть
Неизвестно
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