Зубков Филипп Захарович
Место рожденияСело Акатная Маза , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Акатная Маза , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Вера Филипповна
Мать ребёнка: Зубкова Степанида Онисимовна
Село Акатная Маза , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
07.?.1908
Рождение ребёнка
04.11.1909
Мать ребёнка: Зубкова Александра Николаевна
Село Акатная Маза , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Урядник 21ого участка 3его стана Хвалынского уезда
Военная служба
Неизвестно
Старший писарь старшего разряда в Восточной горной батареи
Смерть
Неизвестно