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Зубкова Степанида Онисимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

19.11.1907

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1881 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Вера Филипповна

Отец ребёнка: Зубков Филипп Захарович

Село Акатная Маза , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубков Филипп Захарович

Смерть
19.11.1907
Село Акатная Маза , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Причина смерти: от чахотки
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