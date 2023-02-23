Зубкова Степанида Онисимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смерти19.11.1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Вера Филипповна
Отец ребёнка: Зубков Филипп Захарович
Село Акатная Маза , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.11.1907
Село Акатная Маза , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Причина смерти: от чахотки