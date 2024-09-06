Васенин Степан Ионов
Место рождения
Дата рождения25.12.1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1874 ст.
Запись в МК 1875 года Вознесенской церкви села Куракино (305-1-102, лист 152об.-153, №2)
Крещение
26.12.1874 ст.
Восприемник: Шоинского прихода деревни Кульшей Василий Галактионов Ельсюков [Ельсуков]. Запись в МК 1875 года Вознесенской церкви села Куракино (305-1-102, лист 152об.-153, №2)
Бракосочетание
04.11.1901 ст.
Запись в МК 1901 года Вознесенской церкви села Куракино (305-1-383, лист 387об-388, №43) Жених: Ирмучашской волости деревни Русского Лебляка запасной рядовой солдат Стефан Ионов Васенин, 27 лет, прав... Показать все
Рождение ребёнка
28.10.1906 ст.
Дочь: Васенина Алевтина Степанова
Мать ребёнка: Васенина (Уракова) Матрона Пантелеймонова
Запись в МК 1906 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-108, лист 269об-270, №103).
Рождение ребёнка
20.10.1908 ст.
Мать ребёнка: Васенина (Уракова) Матрона Пантелеймонова
Запись в МК за 1908 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 30об-31, №89)
Рождение ребёнка
17.05.1912 ст.
Мать ребёнка: Васенина (Уракова) Матрона Пантелеймонова
Запись в МК за 1912 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 354об-355, №39)
Рождение ребёнка
25.01.1915 ст.
Мать ребёнка: Васенина (Уракова) Матрона Пантелеймонова
Родители: Ирмучашской волости починка Русского Лебляка крестьянин Стефан Ионов Васенин и законная жена его Матрона Пантелеймонова [Уракова], оба православные. МК 1915 года Вознесенской церкви села Ку... Показать все
Рождение ребёнка
31.07.1918
Сын: Васенин Александр Степанов
Мать ребёнка: Васенина (Уракова) Матрона Пантелеймонова
Запись в МК 1918 года Вознесенской церкви села Куракино (305-4-335а, лист 97об-98, №48)
Смерть
Неизвестно