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Васенин Павел Степанов

Место рождения

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

17.05.1912 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
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Место
Комментарий
Рождение
17.05.1912 ст.

Отец: Васенин Степан Ионов

Мать: Васенина Матрона Пантелеймонова

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Запись в МК за 1912 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 354об-355, №39)
Крещение
20.05.1912 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемник: той же деревни крестьянина Василия Ионова Васенина сын Яков. Запись в МК за 1912 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 354об-355, №39)
Смерть
Неизвестно

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