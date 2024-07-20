Васенин Павел Степанов
Место рождения
Дата рождения17.05.1912 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1912 ст.
Запись в МК за 1912 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 354об-355, №39)
Крещение
20.05.1912 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемник: той же деревни крестьянина Василия Ионова Васенина сын Яков. Запись в МК за 1912 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 354об-355, №39)
Смерть
Неизвестно