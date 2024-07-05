Кабанов Станислав
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кабанов Олег Станиславович
Мать ребёнка: Кабанова (Манькова) Людмила Борисовна
Рождение ребёнка
19.02.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кабанова (Манькова) Людмила Борисовна