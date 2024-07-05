Кабанова (Манькова) Людмила Борисовна 17.07.1955 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКабанова (Манькова) Людмила Борисовна

Кабанова (Манькова) Людмила Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1955

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кабанов Олег Станиславович

Отец ребёнка: Кабанов Станислав

Рождение ребёнка
19.02.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кабанов Станислав

Мы используем куки для улучшения работы сайта.