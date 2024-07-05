Кабанова (Манькова) Людмила Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.07.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кабанов Олег Станиславович
Отец ребёнка: Кабанов Станислав
Рождение ребёнка
19.02.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кабанов Станислав