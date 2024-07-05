Кабанов Олег Станиславович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лопатина Карина Олеговна
Мать ребёнка: Кабанова Ольгаа 2
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кабанова Ольгаа 2
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кабанова Ксения Олеговна
Мать ребёнка: Кабанова Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кабанова Екатерина Олеговна
Мать ребёнка: Кабанова Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кабанова Ольга