Субботина Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботина Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Субботин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Субботин Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Субботин Иван Иванович

Отец ребёнка: Субботин Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Субботин Николай Иванович

Отец ребёнка: Субботин Иван Иванович

Рождение ребёнка
1895

Дочь: (Субботина) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Субботин Иван Иванович

Рождение ребёнка
1913

Дочь: (Субботина) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Субботин Иван Иванович

Смерть
Неизвестно

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