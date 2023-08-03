Субботин Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботин Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Субботин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Субботина Мария

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Субботина Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Субботин Михаил Иванович

Мать ребёнка: Субботина Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Субботин Иван Иванович

Мать ребёнка: Субботина Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Субботин Николай Иванович

Мать ребёнка: Субботина Мария

Смерть
Неизвестно