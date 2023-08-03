Субботин Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Субботин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Субботина Мария
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Субботина Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Субботина Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Субботина Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Субботин Николай Иванович
Мать ребёнка: Субботина Мария
Смерть
Неизвестно