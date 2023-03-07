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Бухарцов Патракей Иванов

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Место рождения

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

После 1797

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: Бухарцов Иван (ст) Иванов

Мать: Бухарцова Оксинья (Ксения) Степанова

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Евфимия Патракеева

Мать ребёнка: Бухарцова Татьяна Андреева

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Гликерия Патракеева

Мать ребёнка: Бухарцова Татьяна Андреева

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухарцова Татьяна Андреева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1797
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