Бухарцов Патракей Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1755
Дата смертиПосле 1797
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Евфимия Патракеева
Мать ребёнка: Бухарцова Татьяна Андреева
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Гликерия Патракеева
Мать ребёнка: Бухарцова Татьяна Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1797