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Бухарцов Иван (ст) Иванов

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Место рождения

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1724

Дата смерти

1792

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1724

Отец: Бухарцов Иван Иванов

Мать: не указана

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Авдотья Ивановна

Мать ребёнка: Бухарцова Оксинья (Ксения) Степанова

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Бухарцов Патракей Иванов

Мать ребёнка: Бухарцова Оксинья (Ксения) Степанова

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1762

Сын: Бухарцов Игнатий Иванов

Мать ребёнка: Бухарцова Оксинья (Ксения) Степанова

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухарцова Оксинья (Ксения) Степанова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
1792
Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
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