Бухарцов Иван (ст) Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1724
Дата смерти1792
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1724
Отец: Бухарцов Иван Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Авдотья Ивановна
Мать ребёнка: Бухарцова Оксинья (Ксения) Степанова
Рождение ребёнка
Около 1755
Мать ребёнка: Бухарцова Оксинья (Ксения) Степанова
Рождение ребёнка
1762
Мать ребёнка: Бухарцова Оксинья (Ксения) Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1792