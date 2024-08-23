Батюкова (Гусарова) Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения11.04.1894
Дата смертиПосле 16.02.1920
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1894
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
С 11.04.1894 по 21.11.1910
Бракосочетание
21.11.1910
Место жительства
С 21.11.1910
Рождение ребёнка
16.03.1912
Сын: Батюков Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Батюков Сергей Александрович
Рождение ребёнка
19.07.1914
Отец ребёнка: Батюков Сергей Александрович
Рождение ребёнка
03.10.1915
Сын: Батюков Григорий Сергеевич
Отец ребёнка: Батюков Сергей Александрович
Рождение ребёнка
13.02.1917
Дочь: (Батюкова) Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Батюков Сергей Александрович
Рождение ребёнка
27.10.1918
Дочь: (Батюкова) Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Батюков Сергей Александрович
Рождение ребёнка
22.01.1920
Дочь: (Батюкова) Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Батюков Сергей Александрович
Смерть
После 16.02.1920