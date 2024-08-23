Батюкова (Гусарова) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батюкова (Гусарова) Мария Васильевна

Место рождения

Выселки, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

11.04.1894

Дата смерти

После 16.02.1920

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1894

Отец: Гусаров Василий Васильевич

Мать: Гусарова Татьяна Ивановна

Выселки, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
С 11.04.1894 по 21.11.1910
Выселки, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
21.11.1910

Муж: Батюков Сергей Александрович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
С 21.11.1910
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.03.1912

Сын: Батюков Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Батюков Сергей Александрович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.07.1914

Сын: Батюков Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Батюков Сергей Александрович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.10.1915

Сын: Батюков Григорий Сергеевич

Отец ребёнка: Батюков Сергей Александрович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.02.1917

Дочь: (Батюкова) Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Батюков Сергей Александрович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.10.1918

Дочь: (Батюкова) Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Батюков Сергей Александрович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.01.1920

Дочь: (Батюкова) Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Батюков Сергей Александрович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 16.02.1920

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