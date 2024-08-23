Гусаров Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1877
Дата смертиПосле 21.11.1910
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гусарова) Феодосья Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
До ?.03.1894
Рождение ребёнка
11.04.1894
Дочь: Батюкова (Гусарова) Мария Васильевна
Мать ребёнка: Гусарова Татьяна Ивановна
Смерть
После 21.11.1910