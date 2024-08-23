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Гусаров Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1877

Дата смерти

После 21.11.1910

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Выселки, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гусарова) Феодосья Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
До ?.03.1894

Жена: Гусарова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
11.04.1894

Дочь: Батюкова (Гусарова) Мария Васильевна

Мать ребёнка: Гусарова Татьяна Ивановна

Выселки, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 21.11.1910

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