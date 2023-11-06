Литош Лука Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Литош Андрей Свиридовъ
Бракосочетание
07.01.1880
Жена: Литош Наталья Максимова
Рождение ребёнка
01.04.1881
Сын: Литош Ефим Лукич
Мать ребёнка: Литош Наталья Максимова
Автуничи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Литош Михаил Лукич
Смерть
Неизвестно