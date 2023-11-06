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Литош Лука Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Литош Андрей Свиридовъ

Мать: не указана

Бракосочетание
07.01.1880

Жена: Литош Наталья Максимова

Рождение ребёнка
01.04.1881

Сын: Литош Ефим Лукич

Мать ребёнка: Литош Наталья Максимова

Автуничи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литош Михаил Лукич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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