Литош Ефим (Ефимий) Лукич
Место рождения
Дата рождения01.04.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1881
Отец: Литош Лука Андреев
Мать: Литош Наталья Максимова
Рождение ребёнка
11.10.1907
Мать ребёнка: Литош Агафья Степановна
Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1919
Сын: Литош Пётр Ефимович
Мать ребёнка: Литош Агафья Степановна
Чингис, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Литош Агафья Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Литош Ефросинья Ефимовна
Мать ребёнка: Литош Агафья Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стеблецова Надежда Ефимовна
Мать ребёнка: Литош Агафья Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Литош Агафья Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Литош Агафья Степановна
Смерть
Неизвестно