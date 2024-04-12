Литош Ефим (Ефимий) Лукич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литош Ефим (Ефимий) Лукич

Место рождения

Автуничи, Чернігівська область

Дата рождения

01.04.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1881

Отец: Литош Лука Андреев

Мать: Литош Наталья Максимова

Автуничи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.10.1907

Сын: Литош Николай Ефимович

Мать ребёнка: Литош Агафья Степановна

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Литош Пётр Ефимович

Мать ребёнка: Литош Агафья Степановна

Чингис, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литош Елисей Ефимович

Мать ребёнка: Литош Агафья Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Литош Ефросинья Ефимовна

Мать ребёнка: Литош Агафья Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стеблецова Надежда Ефимовна

Мать ребёнка: Литош Агафья Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Литош Агафья Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Литош Агафья Степановна

Смерть
Неизвестно
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