Лыбашев Григорий Епифанович
Место рождения
Дата рождения1675
Дата смерти1710
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675
Отец: Епифанко Агеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лыбашева Марфа Мироновна
Рождение ребёнка
1680
Дочь: Рахманина (Лыбашева) Анисья Григорьевна
Мать ребёнка: Лыбашева Марфа Мироновна
Рождение ребёнка
1703
Дочь: Лыбашева Агафья Григорьевна
Мать ребёнка: Лыбашева Марфа Мироновна
Рождение ребёнка
1707
Дочь: Лыбашева Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Лыбашева Марфа Мироновна
Рождение ребёнка
1708
Сын: Лыбашев Мирон Григорьевич
Мать ребёнка: Лыбашева Марфа Мироновна
Смерть
1710