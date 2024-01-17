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Лыбашев Григорий Епифанович

Место рождения

Малая Нисогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1675

Дата смерти

1710

Пол

Мужской

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675

Отец: Епифанко Агеевич

Мать: не указана

Малая Нисогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лыбашева Марфа Мироновна

Рождение ребёнка
1680

Дочь: Рахманина (Лыбашева) Анисья Григорьевна

Мать ребёнка: Лыбашева Марфа Мироновна

Малая Нисогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1703

Дочь: Лыбашева Агафья Григорьевна

Мать ребёнка: Лыбашева Марфа Мироновна

Малая Нисогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1707

Дочь: Лыбашева Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Лыбашева Марфа Мироновна

Малая Нисогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1708

Сын: Лыбашев Мирон Григорьевич

Мать ребёнка: Лыбашева Марфа Мироновна

Малая Нисогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1710

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