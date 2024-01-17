Епифанко Агеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Агейко Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1675
Сын: Лыбашев Федосий Епифанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1675
Сын: Лыбашев Григорий Епифанович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно