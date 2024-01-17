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Епифанко Агеевич

Место рождения

Малая Нисогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Агейко Иванович

Мать: не указана

Малая Нисогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лыбашев Федот Епифанович

Мать ребёнка: не указана

Малая Нисогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1675

Сын: Лыбашев Федосий Епифанович

Мать ребёнка: не указана

Малая Нисогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1675

Сын: Лыбашев Григорий Епифанович

Мать ребёнка: не указана

Малая Нисогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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