Лыбашева Марфа Мироновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1670
Дата смерти1714
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1680
Дочь: Рахманина (Лыбашева) Анисья Григорьевна
Отец ребёнка: Лыбашев Григорий Епифанович
Рождение ребёнка
1703
Дочь: Лыбашева Агафья Григорьевна
Отец ребёнка: Лыбашев Григорий Епифанович
Рождение ребёнка
1707
Дочь: Лыбашева Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Лыбашев Григорий Епифанович
Рождение ребёнка
1708
Сын: Лыбашев Мирон Григорьевич
Отец ребёнка: Лыбашев Григорий Епифанович
Смерть
1714