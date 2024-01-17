Лыбашева Марфа Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лыбашева Марфа Мироновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1670

Дата смерти

1714

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лыбашев Григорий Епифанович

Рождение ребёнка
1680

Дочь: Рахманина (Лыбашева) Анисья Григорьевна

Отец ребёнка: Лыбашев Григорий Епифанович

Малая Нисогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1703

Дочь: Лыбашева Агафья Григорьевна

Отец ребёнка: Лыбашев Григорий Епифанович

Малая Нисогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1707

Дочь: Лыбашева Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Лыбашев Григорий Епифанович

Малая Нисогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1708

Сын: Лыбашев Мирон Григорьевич

Отец ребёнка: Лыбашев Григорий Епифанович

Малая Нисогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1714

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