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Дружинин Николай Николаевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Дружинин Николай Николаевич

Мать: Дружинина Алевтина Андреевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.09.1904 ст.

Дочь: Дружинина Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Дружинина Александра Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.03.1906 ст.

Сын: Дружинин Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Дружинина Александра Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.09.1907 ст.

Дочь: Дружинина Августа Николаевна

Мать ребёнка: Дружинина Александра Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.01.1909 ст.

Дочь: Дружинина Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Дружинина Александра Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.08.1910 ст.

Дочь: Дружинина Софья Николаевна

Мать ребёнка: Дружинина Александра Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.07.1913 ст.

Сын: Дружинин Николай Николаевич

Мать ребёнка: Дружинина Александра Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дружинина Александра Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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