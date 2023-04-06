Дружинин Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Рождение ребёнка
22.09.1904 ст.
Дочь: Дружинина Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Дружинина Александра Ивановна
Рождение ребёнка
13.03.1906 ст.
Сын: Дружинин Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Дружинина Александра Ивановна
Рождение ребёнка
20.09.1907 ст.
Дочь: Дружинина Августа Николаевна
Мать ребёнка: Дружинина Александра Ивановна
Рождение ребёнка
05.01.1909 ст.
Дочь: Дружинина Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Дружинина Александра Ивановна
Рождение ребёнка
07.08.1910 ст.
Дочь: Дружинина Софья Николаевна
Мать ребёнка: Дружинина Александра Ивановна
Рождение ребёнка
23.07.1913 ст.
Сын: Дружинин Николай Николаевич
Мать ребёнка: Дружинина Александра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно