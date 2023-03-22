Дружинина Алевтина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Сын: Дружинин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Дружинин Николай Николаевич
Рождение ребёнка
01.02.1883 ст.
Дочь: Дружинина Мария Николаевна
Отец ребёнка: Дружинин Николай Николаевич
Рождение ребёнка
02.11.1884 ст.
Дочь: Дружинина Августа Николаевна
Отец ребёнка: Дружинин Николай Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дружинин Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Дружинин Николай Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно