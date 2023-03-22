Дружинина Алевтина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дружинина Алевтина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Дружинин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Дружинин Николай Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.02.1883 ст.

Дочь: Дружинина Мария Николаевна

Отец ребёнка: Дружинин Николай Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.11.1884 ст.

Дочь: Дружинина Августа Николаевна

Отец ребёнка: Дружинин Николай Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дружинин Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Дружинин Николай Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дружинин Николай Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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