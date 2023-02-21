Цепилов Трофим
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Цепилов Денис
Мать: Цепилова Матрона
Рождение ребёнка
1797
Сын: Цепилов Андрон
Мать ребёнка: Цепилова Парасковья
Рождение ребёнка
1799
Сын: Цепилов Федул
Мать ребёнка: Цепилова Парасковья
Рождение ребёнка
1801
Сын: Цепилов Алексей
Мать ребёнка: Цепилова Парасковья
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Цепилова Парасковья
Совершение преступления
1812
сослан на поселение
Место жительства
?.03.1816
Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Ревизская Сказка
Смерть
Неизвестно