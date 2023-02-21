Цепилов Трофим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цепилов Трофим

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Цепилов Денис

Мать: Цепилова Матрона

Рождение ребёнка
1797

Сын: Цепилов Андрон

Мать ребёнка: Цепилова Парасковья

Рождение ребёнка
1799

Сын: Цепилов Федул

Мать ребёнка: Цепилова Парасковья

Рождение ребёнка
1801

Сын: Цепилов Алексей

Мать ребёнка: Цепилова Парасковья

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Цепилова Парасковья

Совершение преступления
1812
сослан на поселение
Место жительства
?.03.1816
Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Ревизская Сказка
Смерть
Неизвестно
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