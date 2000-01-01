Цепилова (Булатова) Матрона — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цепилова (Булатова) Матрона

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Булатов Андрей

Мать: Булатова Марина

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Маремьяна

Отец ребёнка: Цепилов Денис

Рождение ребёнка
1770

Сын: Цепилов Понтелей

Отец ребёнка: Цепилов Денис

Рождение ребёнка
1776

Сын: Цепилов Трофим

Отец ребёнка: Цепилов Денис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цепилов Денис

Смерть
Неизвестно
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