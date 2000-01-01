Цепилова (Булатова) Матрона
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Булатов Андрей
Мать: Булатова Марина
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Маремьяна
Отец ребёнка: Цепилов Денис
Рождение ребёнка
1770
Сын: Цепилов Понтелей
Отец ребёнка: Цепилов Денис
Рождение ребёнка
1776
Сын: Цепилов Трофим
Отец ребёнка: Цепилов Денис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Цепилов Денис
Смерть
Неизвестно