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Борисенко Иван Григорьевич

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860

Отец: Борисенко Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.09.1881

Сын: Борисенко Константин Иванович

Мать ребёнка: Борисенко Ольга Потаповна

Рождение ребёнка
08.06.1897

Дочь: Беликова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Борисенко Ольга Потаповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борисенко Ольга Потаповна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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