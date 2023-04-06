Борисенко Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860
Отец: Борисенко Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.09.1881
Сын: Борисенко Константин Иванович
Мать ребёнка: Борисенко Ольга Потаповна
Рождение ребёнка
08.06.1897
Дочь: Беликова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Борисенко Ольга Потаповна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно