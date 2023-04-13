Борисенко Ольга Потаповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисенко Ольга Потаповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.09.1881

Сын: Борисенко Константин Иванович

Отец ребёнка: Борисенко Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
08.06.1897

Дочь: Беликова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Борисенко Иван Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисенко Иван Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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