Борисенко Ольга Потаповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.09.1881
Сын: Борисенко Константин Иванович
Отец ребёнка: Борисенко Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
08.06.1897
Дочь: Беликова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Борисенко Иван Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно