Борисенко Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Сын: Борисенко Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1860
Сын: Борисенко Иван Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно