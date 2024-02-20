Тохтамыш (Барабаш) София Саввична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тохтамыш (Барабаш) София Саввична

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

02.06.1904

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: Барабаш Савва Ильич

Мать: Барабаш Агафия Федосеевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
18.01.1893

Муж: Тохтамыш Савва Михайлович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-6, Николаевская церковь м/к-1893г.,лист-224,зап.-4
Рождение ребёнка
02.09.1893

Дочь: Александра Саввина

Отец ребёнка: Тохтамыш Савва Михайлович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
16.02.1894

Дочь: Ирина Саввина

Отец ребёнка: Тохтамыш Савва Михайлович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
21.07.1895

Сын: Тохтамыш Михаил Саввин

Отец ребёнка: Тохтамыш Савва Михайлович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
21.07.1895

Сын: Тохтамыш Илья Саввин

Отец ребёнка: Тохтамыш Савва Михайлович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
02.10.1896

Сын: Тохтамыш Киприон Саввин

Отец ребёнка: Тохтамыш Савва Михайлович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
10.11.1897

Дочь: Анастасия Саввина

Отец ребёнка: Тохтамыш Савва Михайлович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
08.12.1900

Дочь: Ирина Саввина

Отец ребёнка: Тохтамыш Савва Михайлович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
14.10.1901

Сын: Тохтамыш Даниил Саввин

Отец ребёнка: Тохтамыш Савва Михайлович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
06.02.1903

Сын: Тохтамыш Семен Саввин

Отец ребёнка: Тохтамыш Савва Михайлович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
02.06.1904
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Во время родов
Рождение ребёнка
19.03.1909

Сын: Тохтамыш ? Савва Саввин

Отец ребёнка: Тохтамыш Савва Михайлович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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